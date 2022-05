OUEST 2040 : ateliers participatifs sur les orientations stratégiques

La phase de diagnostic est à présent clôturée pour le projet de territoire Ouest 2040. Bien que des amendements soient encore possibles, des données précieuses ont émergé des ateliers et questionnaires à destination des élus, des services administratifs et des citoyens de chaque commune du Territoire de la Côte Ouest (TCO).



Ce jeudi 5 mai, les groupes de travail composés d’élus, d’agents administratifs et de citoyens volontaires ont planché sur les orientations stratégiques pour le territoire Ouest. Après la restitution de la phase de diagnostic, les groupes sont rentrés dans le vif du sujet.



Objectif de cette phase 2 : définir des actions concrètes pour chaque thématique. Mobilité, services publics, cadre de vie, économie, emploi, aménagement.. la concertation est large et s’attache à « mazine nout’ territoire » à longue échéance.



Chaque groupe de travail a présenté ses travaux en fin de séance. Plus de nature dans la ville, développer les transports doux, structurer l’économie circulaire font partie des propositions présentées lors de cette séance de travail.