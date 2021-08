Revenir à la Rubrique TCO OUEST 2040, MAZIN’A LI ! Le TCO lance le Projet de Territoire du Grand Ouest de La Réunion

Ce jeudi 26 août 2021, Emmanuel SÉRAPHIN, Président du TCO et maire de Saint-Paul, a lancé la réalisation du Projet de Territoire du Grand Ouest de La Réunion, aux côtés de Olivier Hoarau, maire du Port, Vanessa Miranville, maire de La Possession, Daniel Pausé, maire de Trois-Bassins et Philippe Lucas, adjoint au maire de Saint-Leu.



Cette démarche vise à bâtir collectivement la feuille de route du développement du territoire Ouest pour les 20 prochaines années. Le TCO souhaite associer les habitants du territoire à la réalisation de ce cadre d’actions clé : une consultation citoyenne sera organisée du 30 août au 30 novembre 2021, durant toute la durée du diagnostic de territoire.

UN OUTIL AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE



En 2022, le TCO fêtera ses 20 ans : cet anniversaire est un moment clé pour faire un premier bilan et renouveler la vision du territoire pour les 20 prochaines années. C’est dans ce contexte que la communauté d’agglomération lance la réalisation du Projet de Territoire du Grand Ouest de La Réunion. Document stratégique, le Projet de Territoire fixera le cap du développement de la collectivité jusqu’à 2040. Concrètement, il s’agit de définir les grands enjeux, les objectifs à atteindre et les moyens opérationnels pour y parvenir grâce à un plan d’action à court, moyen et long terme.



À travers cette démarche, le TCO souhaite bâtir avec les communes une feuille de route utile et pragmatique, porteuse de réalisations concrètes pour les habitants. Traduction des ambitions des acteurs du territoire, le Projet de Territoire orientera ainsi la mise en œuvre des différentes politiques publiques sur le territoire.



UNE AVENTURE COLLECTIVE, UNE CO-CONSTRUCTION À CHAQUE ÉTAPE



À travers l’élaboration du Projet de Territoire du Grand Ouest de La Réunion, le TCO lance une démarche au long cours, impliquant toutes les forces-vives locales (élus, habitants, acteurs économiques, associations...).



L’élaboration du Projet de Territoire ouvre ainsi un espace de dialogue, de réflexion et de travail commun d’une ampleur inédite dans l’Ouest.



Les 3 temps forts de la démarche :



Phase 1 – diagnostic (30 août – 30 novembre 2021) : pour faire collectivement le point sur les atouts et défis du territoire. La première consultation citoyenne assurera un diagnostic exhaustif, tenant compte de la diversité des perceptions et des attentes.



Phase 2 – élaboration de la stratégie (1er semestre 2022) : pour poser les orientations de développement et définir les priorités. Une deuxième consultation citoyenne enrichira la réflexion.



Phase 3 – plan d’action (1er – 2e semestre 2022) : pour concrétiser les ambitions, un plan d’action opérationnel marquera l’aboutissement de la démarche d’élaboration du Projet de Territoire, qui sera restitué aux habitants.

DU 30 AOUT AU 30 NOVEMBRE 2021 : PREMIER RENDEZ-VOUS AVEC LES HABITANTS



La consultation citoyenne organisée du 30 août au 30 novembre sur les 5 communes du TCO portera sur le diagnostic nécessaire à la réalisation du Projet de Territoire. Les habitants seront invités à partager leurs regards, leurs attentes et leurs perceptions du territoire Ouest. Les enseignements de cette première consultation citoyenne permettront de déterminer et prioriser les grandes orientations de développement. Une deuxième consultation sera organisée en 2022 pour aller plus loin.



- À partir de la mi-septembre, des ateliers de travail et temps d’échanges seront organisés dans les 5 communes.



- Un site dédié à la démarche ouest2040.re, regroupant toute l’information et les rendez- vous sera mis en ligne dès le 30 août, avec un questionnaire dédié.



- L’agenda des rendez-vous à destination des habitants sera communiqué ultérieurement



« Le TCO fête ses 20 ans : c’est un moment charnière pour réfléchir collectivement à l’Ouest que nous voulons pour demain. Le Projet de Territoire du Grand Ouest de La Réunion est donc un document prospectif et stratégique essentiel, qui doit avoir une vraie portée opérationnelle. C’est notre feuille de route commune qui nous permettra d’atteindre nos objectifs et de répondre concrètement aux enjeux du territoire et aux attentes des habitants. Que signifiera avoir 20 ans en 2040 dans l'Ouest ? À nous de le définir ! Ensemble, bâtissons une nouvelle page de notre histoire commune. Ouest 2040, mazin’ a li ! »

Emmanuel SÉRAPHIN

Président du TCO – Maire de Saint-Paul



« La démarche de Projet de Territoire apportera davantage de clarté à la population sur les missions fondamentales du TCO et des communes. L’enjeu est de mieux structurer les réponses communes à construire et parler d’une même voix sur les actions à conduire. »

Olivier HOARAU

Vice-président délégué à l’économie et au tourisme Maire du Port



« Le Projet de Territoire doit nous permettre de consolider une vision ambitieuse du développement durable, à l’échelle du territoire, avec des applications concrètes au niveau des communes. La démarche de co-construction souhaitée par le TCO tout au long du processus va ouvrir un large cadre d’expression qui doit enrichir la vision et faciliter la mise en œuvre opérationnelle des projets. »

Vanessa MIRANVILLE

Vice-présidente déléguée au développement durable et à l’innovation Maire de La Possession



« Le Projet de Territoire est un document clé pour nos communes et notre territoire qui doit répondre à un enjeu fondamental : l’équilibre territorial. Nous saluons le fait que les communes soient désormais mieux associées dans la mise en œuvre des actions intercommunales. La démarche du projet de territoire en est l’illustration. L’équité territoriale doit guider la conception du Projet de Territoire, avec l’intégration pleine et entière des hauts. »

Daniel PAUSÉ

Vice-président délégué au développement des hauts Maire de Trois-Bassins





« Le Projet de Territoire doit garantir un cadre de développement adapté à chaque commune, tout en s’appuyant sur une dynamique de développement globale. Il s’agit donc bien de tenir compte de nos particularités pour bâtir un Projet de Territoire ambitieux, dépassant la simple juxtaposition de projets sans fil directeur ni ambition commune. »

Philippe LUCAS

Vice-président délégué à l’environnement Adjoint au Maire de Saint-Leu







