OTI de l’Ouest : des ateliers, accompagnements numériques et matinées rencontres dédiés aux professionnels du tourisme

Vous êtes un professionnel du tourisme ? L’Office de Tourisme Intercommunal de l’Ouest vous propose des ateliers thématiques, des accompagnements numériques et des matinées rencontres. Découvrez le programme ci-dessous et inscrivez-vous sans plus tarder !