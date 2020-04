A la Une ... ORL et stomatologues privés de masques, le Syndicat de Médecins Libéraux s’insurge Les dernières livraisons de masques de l’ARS ne concernent toujours pas les ORL et stomatologues. Une situation qui agace le Syndicat des Médecins Libéraux (SML) de La Réunion. Le communiqué du Dr Humbert Gojon, président du SML Réunion :

Dans son dernier communiqué de presse de ce jour "à propos des dernières mesures relatives aux masques", l'ARS Réunion exclut toujours les ORL et stomatologues d'une livraison de masques.



Si le SML Réunion ( Syndicat des Médecins de la Réunion) peut se féliciter d'avoir exigé et obtenu dans ce communiqué de l'ARS une obtention programmée de masques pour les pneumologues, cardiologues et radiologues, il considère irresponsable et inadmissible l'oubli des ORL et stomatologues, médecins les plus au contact des patients, les plus exposés à un risque de contamination pour eux-mêmes et leur patients.



La téléconsultation, qui se doit d'être privilégiée, ne résout pas le problème des urgences et cas graves.



En conséquence, le SML Réunion exige une livraison de masques FPP2 pour les ORL, stomatologues, tous les spécialistes de ville sans exception, et leurs personnels également fortement exposés. Nicolas Payet Lu 157 fois







