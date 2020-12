Société OPR devra verser 3000 euros d'amende et 1000 euros de dommages et intérêts à Sea Shepherd

Reconnu coupable de diffamation envers Sea Shepherd en première instance puis en appel, l'association Océan Prévention Réunion vient d'être condamné à payer 3000 euros d'amende et à verser 1000 euros de dommages et intérêts à Sea Shepherd en plus du remboursement de 2500 euros de ses frais d'avocats. "Nous avons décidé de ne plus laisser passer ces procédés déloyaux et illégaux qui visent à ternir notre réputation dans l'unique but de nuire à nos missions de défense de l'océan et de la vie marine", indique Sea Shepherd dans un communiqué. Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 12 Décembre 2020 à 08:04 | Lu 110 fois

Le Président de l'association Océan Prévention Réunion (OPR) qui milite activement pour la pêche des requins à La Réunion, reconnu coupable de diffamation envers Sea Shepherd en première instance puis en Appel vient d'être condamné à payer 3000 euros d'amende et à verser 1000 euros de dommages et intérêts à Sea Shepherd en plus du remboursement de 2500 euros de nos frais d'avocats.



En confirmation du jugement du Tribunal Correctionnel de Bordeaux du 11 janvier 2018, la Cour d'Appel de Bordeaux a condamné Amaury LAVERNHE, Président de l’Association OCEAN PREVENTION REUNION, pour les propos diffamatoires tenus sur la page Facebook de l’association OPR le 2 juillet 2017 à l’encontre de SEA SHEPHERD.



L'article diffamatoire en question accusait Sea Shepherd d'utiliser des méthodes constitutives de délit (calomnies, harcèlement, intimidations...) pour défendre selon eux "une idéologie selon laquelle la vie d'un poisson équivaudrait à celle d'un être humain". La même page d'OPR se faisait également le relais de sites diffamatoires qualifiant Sea Shepherd d'organisation "éco-terroriste" tout en reprenant notre logo.



L'association OPR devra par ailleurs afficher cette condamnation pendant un mois sur sa page Facebook.



Sea Shepherd fait très souvent l'objet de diffamations et de calomnies émanant de détracteurs dont les intérêts directs ou indirects se voient mis à mal par nos actions ou nos prises de position. Si l'on peut concevoir que nos actions ne fassent pas l'unanimité, nous avons décidé de ne plus laisser passer ces procédés déloyaux et illégaux qui visent à ternir notre réputation dans l'unique but de nuire à nos missions de défense de l'océan et de la vie marine.





