OPR condamnée pour diffamation envers Sea Shepherd

Selon l'organisation, le Tribunal correctionnel de Bordeaux a condamné chacun des trois prévenus à 5000 euros d’amende dont 4000 avec sursis, 1000,00 euros de dommages et intérêts et à 500 euros au titre de l’article 475 -1 du Code de Procédure pénale.



De son côté OPR indique avoir formé appel. "Même si nos moyens sont dérisoires nous tiendrons bon, et cela d'autant plus que nous avons un bon dossier tant dans la forme que dans le fond. Nous avons confiance à la justice, et nous ne doutons pas que nos arguments seront entendus par les juges de la cour d'appel, plus spécialisés dans ce qui convient d'appeler un "vif débat d'opinion", écrit l'association sur sa page Facebook.