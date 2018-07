A la Une ...

ONF Réunion: Les précisions du directeur suite aux rumeurs syndicales

L'intersyndicale avait tiré la sonnette d'alarme via un communiqué en date du 29 juin dernier sur la "possible disparition" de l'ONF Réunion. Sylvain Léonard, directeur en poste depuis un an et demi, a tenu une conférence de presse cette après-midi visant à rassurer les personnels sur des craintes qu'il qualifie de "normales" mais assure que la situation des effectifs de l'ONF Réunion restera stable jusqu'en 2020.

Pascal Robert