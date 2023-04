Société ONF : Réouverture de la canalisation des Orangers, fermeture des sentiers "Piton de l'eau" et "Le Bloc -Mare à Joseph"

L'ONF communique sur les ouvertures et fermetures de sentier. Par N.P - Publié le Samedi 15 Avril 2023 à 16:06

- Les travaux de purge et de réparation de la canalisation ont été effectués sur le sentier de la Canalisation des Orangers, qui peut désormais être réouvert.



- Un tronçon du sentier Le Bloc – Mare à Joseph (du départ du sentier côté le Bloc jusqu’à la première croisée avec la D241) devra être fermé au public du 15 avril 2023 au 15 novembre 2023 pour cause d’exploitation forestière.



- Le sentier Piton de l’Eau (commune de La Plaine des Palmistes) est détérioré et présente de nombreux passages dangereux pour les randonneurs. Il doit être fermé au public dans l’attente de sa réhabilitation.