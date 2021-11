Communiqué ONF : Pas de distribution d'arbres de Noël cette année

Publié le Mardi 9 Novembre 2021

Le communiqué :



Les services de la Direction Régionale de l’ONF vous informent que pour cette fin d’année 2021 et à l’approche des fêtes de Noël, la distribution d’arbres de Noël ne sera pas possible pour les raisons ci-après :



- la raréfaction de la ressource, nous oblige à prioriser, dans le cadre de nos disponibilités, les arbres de noël vers les crèches, hôpitaux, structures caritatives (étude des demandes au cas par cas).

- en effet, l’absence de programme de production spécifique ne nous permet pas d’assurer la ressource suffisante, par nos équipes d’ouvriers forestiers.

- dans ces conditions : notre choix affiché d’orienter les demandeurs vers les pépiniéristes ou les propriétaires privés, avec la volonté de l’ONF Réunion de ne pas se positionner en concurrence déloyale. Persuadés de votre compréhension et vous assurant de notre profond regret, vous voudrez bien porter cette information auprès du grand public.