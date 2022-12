Communiqué ONF : La distribution d'arbres de Noël ne sera pas possible

L'ONF ne pourra pas distribuer d'arbres de Noël pour cette fin d'année. Par N.P - Publié le Lundi 5 Décembre 2022 à 10:39

Le communiqué :



Les services de la Direction Régionale de l’ONF vous informent que pour cette fin d’année 2022 et à l’approche des fêtes de Noël, la distribution d’arbres de Noël ne sera pas possible pour les raisons ci-après :



- la raréfaction de la ressource disponible au vu des chantiers forestiers programmés, nous oblige à prioriser, dans le cadre de nos disponibilités, les arbres de noël vers les crèches, hôpitaux, structures caritatives (étude des demandes au cas par cas).

- en effet, l’absence de programme de production spécifique ne nous permet pas d’assurer la ressource suffisante, par nos équipes d’ouvriers forestiers.

- dans ces conditions : notre choix affiché d’orienter les demandeurs vers les pépiniéristes ou les propriétaires privés, avec la volonté de l’ONF Réunion de ne pas se positionner en concurrence déloyale.