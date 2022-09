Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL “OMS SOCIAL LAB”, le premier incubateur de projet dédié à l’Économie Sociale et solidaire de La Réunion Financé par l’Agence Nationale du Sport soutenu par la Fédération Nationale des Offices du Sport, le FONJEP, la Ville de Saint-Paul et Lizine, “OMS Social Lab” est le premier incubateur de projet dédié à l’Économie Sociale et Solidaire de La Réunion. Ce jeudi 22 septembre s’est déroulée la Soirée Envol #3 correspondant à la 3ème promotion de notre incubateur de l’ESS. L’occasion de récompenser les lauréats de cette promotion.



Il s’adresse aux porteurs de projet entrepreneurial social innovant pour un public fragile, mais aussi pour un territoire ou pour un système fragilisé.



Voici les 3 lauréats de cette promotion :

L’Académie du fil – Clotilde Chevreau

Une association qui fédère les passionnés du fil autour d’événements, en COLLECTANT les techniques traditionnelles, en les ARCHIVANT sur un site, en les PARTAGEANT lors d’ateliers et en INNOVANT pour maintenir vivant l’artisanat du fil.



Créons – Anne Cadet

Créons est la première ruche d’art à La Réunion. Ateliers artistiques itinérants au coeur des quartiers, Créons ambitionne de permettre l’expression libre et créative aux habitants des Hauts de Saint-Paul.

Favorisant lien générationnel, l’économie du don et le réemploi des matériaux ce concept candien a prouvé son efficacité, empirique et scientifique sur le bien-être des personnes.



Pipangaya – Lauréline Lauret

Un organisme créant un cercle vertueux entre récupération, sensibilisation et fabrication de produits d’hygiènes locaux et écologiques. Embarquez avec elles dans l’aventure d’une communauté de faiseurs, pour prendre soin de l’Humain et de la Terre.



Retrouvez plus d’infos sur l’incubateur de l’Omsep

