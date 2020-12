A la Une . OMS : "Il faut nous préparer à une pandémie plus grave"

L'avertissement est clair : la pandémie actuelle ne pourrait être en fait qu'un malheureux coup d’essai pour le monde. Avec la découverte de nouvelles souches du Covid-19, l'OMS est en alerte face à d'éventuelles apparitions d'épidémies beaucoup plus graves. Par Aglaë Hoarau - Publié le Mardi 29 Décembre 2020 à 19:39 | Lu 783 fois

Lors de sa dernière conférence de presse de l'année, l'Organisation Mondiale de la Santé a demandé à la population de se préparer à des maladies "pires" que celle du Covid-19. L'épidémie de Coronavirus n'est "pas nécessairement la pire" des épidémies selon l'OMS.



"Cette pandémie a été très sévère. Elle s’est répandue à travers le monde très rapidement et elle a touché chaque recoin de la planète, mais ce n’est pas nécessairement la pire", a déclaré Michael Ryan, le responsable de l’OMS spécialisé dans les maladies infectieuses.



Si le coronavirus a tué plus de 1,7 million de personnes et en a infecté des dizaines de millions d’autres en un an, "son taux de mortalité est relativement bas par rapport à d’autres maladies émergentes", a confirmé le docteur Ryan.



Il a ainsi réaffirmé la nécessité pour la population de se tenir prête face aux nouvelles pandémies et de rester prudente car le monde est loin d’être préparé à les combattre.