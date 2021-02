La grande Une OM-PSG : "Kung-fu Payet"

Le numéro 10 marseillais a vécu une soirée de cauchemar lors du « classique » face au PSG. En plus, de la défaite et d’une performance insuffisante, Dimitri Payet a été expulsé en fin de match suite à coup de pied sur le Parisien Marco Verratti. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 8 Février 2021 à 11:17 | Lu 2683 fois

Difficile de croire que la pression actuelle qui règne à Marseille ne pèse pas sur les épaules de Dimitri Payet. Le Saint-Philippois s’est une nouvelle fois fait remarquer, mais pas pour ses performances sportives.



Alors que le Réunionnais avait de nouveau rendu une pâle copie, avec seulement 2 passes clés et 63 ballons touchés, c’est à la 89e minute qu’il s’est illustré d’une manière peu recommandable. Sur un duel aérien avec l’italien Marco Verratti, Dimitri Payet lui a placé un coup de pied sauté que le champion d'arts martiaux Conor Mc Gregor ne renierait pas. Un geste qui lui a valu une expulsion immédiate.



Ce lundi matin, la presse nationale se déchaîne contre le joueur. Le service des sports de France TV se demande si ce n’est pas la saison de trop pour Payet qui a "touché le fond" selon eux.



Avec ce carton rouge, Dimitri Payet est à l’heure actuelle le joueur de Ligue 1 qui s’est fait le plus expulser depuis le début de la saison 2019/2020.



Espérons pour lui que la nomination du futur entraîneur marseillais lui permettra de retrouver un niveau qui l’avait mené en équipe de France.





