OM : Gare à l'excès de fourchette pour Dimitri Payet

Marcelino est le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille depuis quelques jours. Alors qu'il est inconnu du public français, son portrait commence à se dessiner pour les supporters. Considéré comme un fin tacticien, il est également réputé pour avoir des méthodes rigoureuses, notamment sur la question de l'alimentation. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 27 Juin 2023 à 10:20





Sauf que cette saison, c'est son entraîneur Marcelino qui sera le plus critique. Dans un entretien accordé à Chaque début de saison, le poids de Dimitri Payet est l'objet de débat. Parfois en surpoids, d'autres fois affûté comme un couteau, le capitaine marseillais est jugé sous toutes les coutures lorsqu'arrive la reprise. Et cette année ne devrait pas faire exception.Sauf que cette saison, c'est son entraîneur Marcelino qui sera le plus critique. Dans un entretien accordé à La Provence , d'anciens joueurs du coach espagnol ont révélé qu'il avait une véritable obsession sur ce point. "Lors de la pré-saison, un joueur était arrivé en stage avec un surpoids, il l'a mis au régime, il pesait ses repas et lui disait : 'Toi, tu ne manges que ça pendant quinze jours'", a confié Tomas Pina, qui a côtoyé l'entraîneur à Villarreal.

"Ça peut engendrer des tensions parce qu'il y a des amendes, des contrôles surprises. Il faut de grands pros pour supporter sa méthode, il réclame tellement d'engagement... Si un joueur n'est pas prêt à s'engager à 100 %, il ne joue pas. Dans certains clubs, des joueurs se permettent parfois de manger moins bien, de s'entraîner plus tranquillement, de ne pas aller en salle. Avec lui, ça ne marche pas", ajoute le milieu de terrain espagnol.



Néanmoins, malgré cette rigueur, les anciens joueurs louent les qualités du tacticien. "Il est proche des joueurs, mais il te dit les choses comme elles sont, il est direct. Certains peuvent se vexer et il peut y avoir des conflits. Mais il devient de plus en plus diplomate avec le temps, et il a toujours été respectueux. Tu es avec lui ou contre lui. Je suis devenu un joueur différent, j'ai appris avec lui presque tout ce que je sais du foot, de la tactique. Il est attentif au moindre détail, j'ai savouré tous ces moments avec lui."



Après une saison plus que difficile sous Igor Tudor, Dimitri Payet est prévenu pour la saison à venir, qui pourrait être sa dernière. S'il veut une place de titulaire, il ne devra pas exagérer cet été.



