OM : Dimitri Payet reste incertain sur sa participation à la finale de la Ligue Europa

Dimitri Payet ne sait pas encore s'il pourra jouer la finale de la Ligue Europa contre l'Atlético de Madrid mercredi (22h45 heure de la Réunion).



Forfait vendredi pour le déplacement de l'OM à Guingamp (3-3), Dimitri Payet ne sais pas encore s'il sera en mesure de jouer la finale de la Ligue Europa contre l'Atlético de Madrid, mercredi au Groupama Stadium.



"J'ai eu une petite alerte. Pour ne pas l'aggraver, on a préféré me mettre forfait. Là j'attaque les soins et la remise en forme pour être prêt mercredi. Ce n'est pas quelque chose d'anodin, il va falloir faire très attention", a déclaré le Réunionnais dans l'émission Téléfoot de TF1.



Refusant de dire s'il sera effectivement présent mercredi soir, il s'est contente d'un : "Oui, il faut être confiant".