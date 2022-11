A la Une . OM : Dimitri Payet reçoit un message du gouvernement Macron

C'est beaucoup plus compliqué cette saison pour Dimitri Payet. Toutefois, en attendant la reprise de la Ligue 1, le joueur de l'OM a reçu le soutien d'un membre du gouvernement qui l’apprécie énormément. Par L.S. - Publié le Mercredi 23 Novembre 2022 à 06:57

Attaché à l'OM, Dimitri Payet est en plein calvaire depuis le début de la saison. Selon La Provence, l'international français prend son mal en patience et espère remplacer, dans les prochaines semaines, Amine Harit, blessé grièvement dimanche dernier.



Alors qu’il attend la chance de briller, suite à la terrible blessure d'Amine Harit, il a reçu un message de Pape NDiaye. "Dimitri Payet, c'est vraiment un joueur que j'apprécie beaucoup mais je ne l'ai jamais rencontré", a déclaré le ministre de l'Education nationale dans les colonnes de La Provence.



Et pour cause, le membre du gouvernement Macron semble être un grand fan de l'OM. "Ce que j'aime particulièrement avec l'OM, c'est cette dimension populaire et familiale qui est très évidente dans une ville qui aime le football", a-t-il déclaré.