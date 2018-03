OM : 0% de réussite au bac chez les jeunes du centre de formation

Alors que Momar Bangoura et Julien Fabri passaient hier l’épreuve de rattrapage du baccalauréat 2012, les deux jeunes joueurs issus du centre de formation de l’OM! Le premier cité a révélé sur son compte Twitter qu'il lui avait manqué 7 points pour réussir. Après avoir loupé le premier match amical face au FC Sion (1-1) dimanche, Bangoura et Fabri devaient rejoindre dès hier soir leurs coéquipiers à Crans Montana pour poursuivre la préparation.Pour rappel, ils étaient14 jeunes du centre de formationolympien à passer le bac cette année. Et aucun ne l’a obtenu…