OL/OM : Ce que Dimitri Payet a dit aux policiers

Le capitaine de l’Olympique de Marseille a porté plainte hier après avoir été blessé par une bouteille d’eau envoyée depuis les gradins lors de la rencontre OL/OM dimanche soir. Par NP - Publié le Mardi 23 Novembre 2021 à 11:25





Dimanche soir, après seulement 3 minutes de jeu et alors qu’il allait tirer un corner, un des projectiles lancés depuis le virage nord du stade lyonnais l'a atteint.



Dimitri Payet est resté un long moment allongé, sonné par la bouteille d’eau qui l’a touché en pleine tête. Une fois relevé et amené au vestiaire, le capitaine est resté silencieux, "choqué, seul, sur la table de soins", comme il l'a confié. Payet était alors incapable de reprendre le match. La rencontre n’a finalement pas repris après cet acte qualifié d’"isolé" par la direction de l’OL et malgré l'imbroglio qui a suivi.



Pendant ce temps, l’international réunionnais est lui remonté dans le car avant d’ être à nouveau examiné par un médecin à la demande de la procureure de Lyon dans le cadre de l'enquête ouverte.



Hier après-midi, il a donc porté plainte. Dimitri Payet est encore sous le choc au moment de témoigner. "J’ai maintenant peur d’effectuer des corners lorsque je joue à l’extérieur", a-t-il encore confié aux policiers, rapporte L’Equipe.



L'auteur du jet de bouteille, interpellé juste après son geste, est jugé ce mardi en comparution immédiate. L'OM a également porté plainte et s'est constitué partie civile . Aux dires des membres de son club, Dimitri Payet semble profondément affecté par cette série d'agressions. Le 22 août dernier déjà, face à Nice, il avait reçu une bouteille dans le dos.