ODEADOM : "La Réunion est en phase avec les orientations européennes", dixit SergeHoareau

Le Premier Vice-président du Département délégué à l’Agriculture, aux affaires européennes et aux relations Institutionnelles Serge Hoareau a participé hier à Paris auConseil d’administration de l’Odéadom ou Office de Développement de l’ÉconomieAgricole d’Outre-Mer. A l’ordre du jour de cette rencontre adossée au SalonInternational de l’Agriculture, figurait l’accompagnement des filières organisées, sachant que l’office est en charge de la gestion des enveloppes duCIOM (Conseil Interministériel de l’Outre-mer) et du POSEI (Programme d’options spécifiques à l’éloignement et à l’insularité).



« Nous avons débattu sur les politiques publiques en lien avec ce dispositif de l’Union Européenne. Le ministère de l’Agriculture a rappelé quel’Europe est très vigilante et exigeante par rapport à l’utilisation des fonds.Nous sommes entrés dans une période d’évaluation. Il va falloir justifier l’utilité des aides qui nous ont été accordées. Puis montrer que ces aides ont permis aux régions ultra-marines de gagner en qualité de produits mais aussi dans la diversification et avoir une action forte en direction de l’agriculture biologique. Cela fait partie des objectifs que nous, au niveau du Conseil départemental de La Réunion, nous nous sommes fixés à travers le plan Agripéi 2030.Nous sommes en phase avec ces orientations européennes », précise Serge Hoareau.