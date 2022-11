A la Une . OCII fête ses 30 ans en compagnie de ses clients et employés

Par Pierrot Dupuy - Publié le Lundi 14 Novembre 2022 à 22:15

Myriam Boullay avait invité plus de 300 personnes au golf du Bassin bleu pour fêter les 30 ans de sa société OCII, spécialisée dans le déploiement de solutions progicielles de gestion des collectivités locales, l’administration de réseaux, l’assistance à maitrise d’oeuvre, la vente de matériels et de solutions pour l’éducation.



Parmi les invités, le personnel de la société bien sûr. Les deux plus anciens employés, qui ont connu les tout-débuts de l'entreprise, se sont même vu remettre la médaille du travail.



Les clients et les fournisseurs, également de la fête, ont pu assister à un concert de Gilbert Pounia qui comme il l'a révélé, a également eu Myriam Boullay comme "patronne". Cette dernière a en effet été un temps responsable de l'association Ziskakan...



Dans son discours, avec le franc-parler qui la caractérise, Myriam Boullay a taclé plusieurs maires de l'ile dont les secrétaires répondent, lorsqu'on cherche à les joindre, qu'ils sont déjà partis au congrès des maires. Sachant que ce dernier doit se dérouler les 22, 23 et 24 novembre prochains à Paris !!!



En fin de soirée, Myriam Boullay a offert un ordinateur à l'association Les Petits Princes, qui vient en aide aux enfants malades, atteints en particulier du cancer.































