Rubrique sponsorisée O’TACOS ouvre un nouveau restaurant à Saint-Pierre

Première chaine de restaurant en France, plus de 250 restaurants sur le territoire national et le 5e restaurant sur l’île de la Réunion, ce mercredi 16 mars 2022 O’Tacos Réunion ouvre son tout nouveau restaurant sur le littoral de Saint-Pierre avec une terrasse avec vue sur l’océan.

Par Zinfos974 - Publié le Mercredi 16 Mars 2022 à 19:00

O’Tacos, un nouveau lieu de restauration et de partage à Saint-Pierre

Dans un cadre idyllique et moderne, le nouveau restaurant O’Tacos vient offrir un large choix et de la qualité dans ses recettes aux Saint-Pierrois et Saint-Pierroise. À la carte, on retrouvera l’ensemble de l’offre O’Tacos : une recette originale de sauce fromagère et un choix parmi 5 viandes certifiées Halal, rigoureusement sélectionnées pour leur qualité premium. L’emblématique “O’Bouchon” unique au monde sur la franchise O’Tacos. Des boissons locales et internationales et des déclinaisons de menu complet autour du tacos sont proposées en salle, en terrasse et à emporter.



Un succès en livraison et click & collect qui ouvre une vue sur l’océan

Le restaurant de Saint-Pierre a rencontré un véritable succès dans son format livraison et click & collect qui vient confirmer l’essai pour l’ouverture d’une salle exceptionnelle avec une vue sur la l’océan permettant ainsi aux gastronomes de kiffer leur compo les pieds dans l’eau.



Pour Goulam Jaffar, gérant des franchises O’Tacos Réunion, une belle reconnaissance des Réunionnais

Après le succès de l’ouverture du premier O’Tacos à Saint-Denis, les clients n’ont eu de cesse de motiver l’ouverture d’autre restaurant à travers l’île. Saint-André est venu confirmer l'affect qu’ont les réunionnais pour les recettes O’Tacos. L’ouverture du port était une histoire de cœur. La Réserve était un haut lieu du shopping incontournable. Il paraissait logique à Goulam Jaffar de continuer en beauté avec un emplacement d’exception dans la ville de Saint-Pierre.



O’Tacos, partenaire du développement local

Les 25 personnes qui vont former l’équipe du O’Tacos Saint-Pierre sont toutes originaires de la ville de Saint-Pierre et ont été recrutées en partenariat avec la mission locale et le pôle emploi. Recrutées pour leurs aptitudes avérées, elles ont une valeur commune, l’amour de leur ville. Après une formation de 45 jours, elles sont prêtes à régaler les réunionnais de la zone Sud !



