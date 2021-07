O.P.A. de la Gauche sur la Région...

Passons sur le processus en Bourse, disons pour faire simple que c'est lorsque des opérateurs veulent prendre le contrôle sur une situation.. jusqu'à devenir majoritaires, dominants pour tout contrôler, un groupe d'actionnaires A sur un groupe d'actionnaires B..



Opération réussie de la Gauche sur la Droite à la Réunion pour la Région...



En Bourse, les règles sont clairement définies, en politique c'est la foire d'empoigne...en compromis, manigances, tout se joue en sourdine.

Les tractations, les "achats" de voix et de sentiments ne se sont pas faits en offre publique mais en catimini pour changer de camp.

Comment des rentiers de la Politique, des propriétaires de voix du peuple, se sont faits plumer par des petits porteurs regroupés pour donner plus de force à plusieurs lots.



Le résultat est gagnant !

La Droite soit disant réunie, presque monolithique en apparence, mais en apparence seulement s'est faite plumer honteusement par la Gauche plus faible en parts de marché.

Parce que dans certaines communes du Sud, ô miracle, i mett zefs poule a couver i sorte ti canards!

On n'aura pas fini de se gausser de cette droite locale.