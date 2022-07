A la Une . Numérisation administrative : La carte d'identité bientôt dans nos téléphones

Une application hébergeant la carte nationale d’identité est en cours d'expérimentation avant la généralisation des premières fonctionnalités en 2023. Le début du chantier de la numérisation administrative. Par NP - Publié le Mardi 12 Juillet 2022 à 14:17

La carte d'identité dématérialisée, c'est pour bientôt. Si elle ne se substituera pas tout de suite au document physique, la carte nationale d’identité électronique (CNIe) va permettre de confirmer son identité sur Internet. Il sera ainsi possible de s'authentifier lors de démarches administratives en ligne afin de les faciliter.



Le document sera chargé dans l'application France Identité disponible sur smartphone et iPhone. Il faut préciser que seules les cartes d'identité nouvelle génération (au format carte de crédit) sont concernées. Environ 5 millions de Français en disposent à l'heure actuelle.





Concrètement, il sera possible dès 2023 de faire une procuration, retirer un colis, accéder au site des impôts ou de l’Assurance maladie… Cette nouveauté s'inscrit dans le projet européen de numérisation des données d’identification, et pourrait également toucher le domaine privé en prouvant, par exemple, son identité pour prendre l’avion ou louer un véhicule, en cas de convention de l’entreprise avec l’État.



"Nous voulons que la confiance liée au titre dans le monde physique soit transposée dans le numérique afin de prouver son identité de manière sécurisée et garantie par l’État", explique Anne-Gaëlle Baudouin-Clerc, la directrice de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) qui pilote le programme avec le ministère de l’Intérieur.