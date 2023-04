La grande Une Nuits sans lumière pour sauver les pétrels : Les pratiques de la ville de St-Pierre font grincer des dents

Les jeunes pétrels de Barau qui prennent leur envol en ce mois d'avril sont régulièrement désorientés par l'éclairage artificiel. Alors qu'une extinction des feux est vivement recommandée pour limiter les risques d'échouage, les pratiques de la municipalité saint-pierroise sont pointées du doigt. Par La rédaction - Publié le Samedi 15 Avril 2023 à 13:40





Pour l' "Grande roue installée en bord de mer à Ravine Blanche totalement éclairée à 21h avec seulement 2 clients"

"Guirlande lumineuse du restaurant Via Piano face à la mer"

"Skatepark Ravine Blanche quasi désert mais illuminé comme en plein jour avec spots lumineux du snack installé sur le parking du centre commercial Grand Large également allumé alors que la grande surface est fermée depuis longtemps"

"Stade de Cayenne avec ses nombreux spots très puissants pour un simple entrainement de foot"

"Complexe sportif de Casabona quasi désert mais avec ses équipements - stade d'athlétisme, 6 cours de tennis, terrain de foot - tous allumés"

"Plateforme multisports du Boulevard Banks puissamment éclairée pour seulement une dizaine de joueurs amateurs sur le terrain de foot gazonné..."

Sur son site, la ville de Saint-Pierre s'était engagée de la manière suivante en matière de sites sportifs : extinction des éclairages des terrains de proximité à partir de 20h30 ; extinction des éclairages des stades de football, complexe sportif et boulodrome à 22h00 ; extinction totale des stades de football, complexe sportif et boulodrome les 09, 16, 23 et 30 avril et le 1er mai 2023.



"Les engagements pris la ville ne peuvent avoir qu'un impact très limité étant donné que Ravine Blanche (où de nombreux pétrels sont retrouvés échoués) et le front de mer sont exclus du périmètre d'extinction d'éclairage public et que le pic d'envol (et donc d'échouage) est entre 19h et 23h", se désole David Derand, président de l'IRI. Top départ des Jours de la Nuit : Les bons gestes pour protéger (voire secourir) les pétrels

"N'éteindre les sites sportifs qu'à compter de 22h n'est donc pas suffisant pour éviter un échouage massif de pétrels. Et contrairement aux engagements affichés par la ville, le terrain de proximité du boulevard Bank était puissamment éclairé jusqu'à 22h. De même que le skatepark de Ravine Blanche puissamment éclairé mais quasi-désert à 21h ainsi que le complexe sportif de Casabona", précise le responsable associatif.



Pour rappel, si vous trouvez un pétrel échoué, voici la marche à suivre :

Mettez l'oiseau dans un carton, dans lequel vous avez fait quelques trous pour lui permettre de respirer. Ne le nourrissez pas. Evitez de le stresser en le manipulant plus que nécessaire.

Fermez le carton et placez-le dans un endroit au calme, à l'abri de la chaleur et du soleil, des chiens et des chats.

Appelez la SEOR au 02 62 20 46 65. En l'absence de réponse, laissez un message sur le répondeur, en indiquant votre nom et vos coordonnées. Evitez les messages sur Facebook, Instagram, ou la page contact de ce site, car ces réseaux ne garantissent pas une prise en charge rapide des oiseaux par les services de la SEOR.





