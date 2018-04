"Nuits sans lumière": Extinction des éclairages à partir de 20h dans des quartiers de St-Pierre

La ville de Saint-Pierre participe à l’opération environnementale "Nuits sans lumière" selon les conditions suivantes :



Extinction des éclairages routiers à partir de 20h :



- Jusqu’au 13 avril dans les quartiers de Bois d’olives et Pierrefonds

- Jusqu’au 15 avril dans les quartiers de Ravine des cabris et Ligne des bambous

- Du 16 au 19 avril dans la partie haute de la ville (au-dessus de la rue Marius et Ary Leblond)

-Du 23 au 26 avril dans le quartier de Terre-Sainte



Extinction des éclairages des sites sportifs à 22h jusqu’au 29 avril :



- Extinction des éclairages des stades à 22h pendant cette période

- Et extinction totale des éclairages des stades les 15, 22 et 29 avril 2018



Jusqu’au 29 avril 2018 : Aucune activité culturelle extérieure