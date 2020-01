A la Une .. Nuit très agitée sur Sainte Rose (et Maurice), nettement plus calme ce lundi mais le temps reste instable

Prévisions pour le lundi 06 Janvier

Le temps s'améliore même s'il reste potentiellement instable l'après-midi et la nuit.



➡️ Ce matin: le ciel n'affiche pas le grand bleu sur la moitié Est mais il est beaucoup moins chargé que ces derniers jours et les chanceux peuvent même apercevoir le soleil de temps à autre. Le sommet du volcan émerge assez souvent.



La moitié Ouest est nettement plus privilégiée avec un soleil redevenu orgueilleux malgré la présence de nuages d'altitude.



➡️ L'après-midi le gris reprend temporairement la main. Favorisé par une atmosphère encore instable des averses éclatent dans les hauts et l'intérieur. Des débordements localisés sur le littoral sont possibles notamment sur la moitié Est.



🎏 Les vents orientés au Nord Nord-Est sont faibles mais génèrent quelques accélérations le long des côtes Ouest et Est notamment cet après midi.



🌊 La mer est peu agitée. Les filets de protection autorisant la baignade sont installés aux Roches Noires et à Boucan.

La température du lagon est voisine de 28°.



🌡️ Les températures maximales sont remontent progressivement et se rapprochent des normales de Janvier.



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️ Lever du soleil : 05h44 le 07 -- Coucher du soleil : 19h03 le 06



🧳 La pression atmosphérique à 07h00 à Gillot : 1011.1 hectoPascals. ➡️: le ciel n'affiche pas le grand bleu sur la moitié Est mais il est beaucoup moins chargé que ces derniers jours et les chanceux peuvent même apercevoir le soleil de temps à autre. Le sommet du volcan émerge assez souvent.La moitié Ouest est nettement plus privilégiée avec un soleil redevenu orgueilleux malgré la présence de nuages d'altitude.➡️le gris reprend temporairement la main. Favorisé par une atmosphère encore instable des averses éclatent dans les hauts et l'intérieur. Des débordements localisés sur le littoral sont possibles notamment sur la moitié Est.orientés au Nord Nord-Est sont faibles mais génèrent quelques accélérations le long des côtes Ouest et Est notamment cet après midi.est peu agitée. Les filets de protection autorisant la baignade sont installés aux Roches Noires et à Boucan.La température du lagon est voisine de 28°.sont remontent progressivement et se rapprochent des normales de Janvier.➡️➡️05h44 le 07 --19h03 le 06🧳 La pression atmosphérique à 07h00 à Gillot :

🌡️ Températures prévues Températures maximales sous abri attendues dans les stations de Météo France et de MeteoR OI Stations Températures Maxi en degrés Celsius Gillot 30 Le Port 31 Saint Paul 30 Grand Fond 32 Pointe 3 Bassins 32 Tan Rouge 27 Colimaçons 26 Les Makes 26 Saint-Louis 31 Pierrefonds 30 Saint Philippe 29 Sainte Rose 29 Saint Benoit 30 Saint André 30 Volcan 18 Maïdo 19 Bourg Murât 20 Plaine des Palmistes 23 Cilaos 25 Salazie 24

Sainte Rose qui est le point le plus rapproché de Maurice(172km) a été aussi emporté dans la tourmente pluvieuse hier soir. La station de Météo France rapporte 206mm en 24heures mais surtout 187mm en 12heures.

Météo974

M974World

Zinfos974Météo

Analyse de la situation de surface



Tendances pour le mardi 07 Janvier

Soleil de plus en plus présent le matin. Belle évolution diurne qui peut donner de bonnes averses dans les hauts l'après-midi.



🎏 Le vent est généralement faible.



🌊 La mer est peu agitée à agitée.



🌡️ Les températures maximales sont proches des normales de Janvier. PATRICK HOAREAU Lu 1405 fois







Dans la même rubrique : < > Wello: Le véhicule solaire et connecté à Las Vegas pour une future commercialisation Ain : Une commune condamnée à retirer un ralentisseur non-conforme