A la Une ... Nuit la plus fraîche depuis longtemps, journée ensoleillée

Retour probable la nuit prochaine des entrées maritimes sur la moitié Est. Prévisions pour le jeudi 16 Avril

Retour sur la nuit précédente : comme prévu le ciel dégagé de la nuit a favorisé la chute du mercure. Plusieurs stations de l'excellent réseau Mare à Vieille Place avec 13.8° ,Notre Dame de la Paix avec 7.7° ou encore Les Makes avec 13.8° et Tan Rouge avec 17.4°.

Dans les stations de Météo France on remarque un 7.9° à la Nouvelle , à peine plus de 8° à Bourg Murât et moins de 10° au Maïdo et à Cilaos.



➡️ En début de matinée: le soleil matinal ne fait pas dans la demi mesure aujourd'hui et il va faire oublier la fraîcheur après 9heures.



➡️ L'après-midi la couverture nuageuse péi est modeste offrant quelques poches plus sombres comme dans les hauts du Nord-Ouest ou sur les pentes du volcan et dans la région de Saint Philippe/Sainte Rose.

Les averses restent rares.



En soirée le ciel réunionnais se dégage dans sa majorité. Toutefois des entrées maritimes accompagnées d'averses passagères sont attendues sur la moitié Est en cours de nuit.

La nuit est à nouveau fraîche dans les hauts.



🎏 Le vent flashe régulièrement à près de 60km/h entre Saint Jo et la Pointe au Sel et sur le Nord surtout de Gillot à la Grande Chaloupe.

En revanche les régions Ouest et Nord-Ouest sont déventées.



🌊 La mer est bien remuée par les alizés et est souvent forte au vent entre Saint Leu et Sainte Marie en passant par Saint Philippe et Saint Benoît.

La température du lagon est voisine de 28° .



🌡️ Les températures maximales peuvent être supérieures aux normales dans l'Ouest et localement dans l'intérieur. Voir détails ci-dessous.



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️



➡️ Lever du soleil : 06h29 le 17 -- Coucher du soleil : 18h05 le 16



🌡️ Températures prévues Températures maximales sous abri attendues dans les stations de Météo France et de MétéoR OI Stations Températures Maxi en degrés Celsius Gillot 30 Le Port 31 Saint Paul 31 Grand Fond 32 Pointe 3 Bassins 32 Tan Rouge 27 Colimaçons 25 Les Makes 26 Saint-Louis 32 Pierrefonds 30 Saint Joseph 30 Saint Philippe 28 Sainte Rose 29 Saint Benoit 29 Saint André 29 Volcan 16 Maïdo 18 Bourg Murât 21 Plaine des Palmistes 22 Cilaos 25 Mare à Vieille Place 24

Températures sous abri de la nuit rapportées par les stations de Météo France: Voir remarques en début de publication. A noter que les relevés de 5 heures sont encore une fois indisponibles... Mon Facebook

Les pluies de la fin de la nuit. Stations de Météo France.



Analyse de la situation de surface ce matin: Météosat de 7heures et analyse du modèle européen. La Réunion est dans une zone dégagée. JERUTO(26S) subit les effets du cisaillement vertical qui l'a décapitée exposant le petit centre loin de la convection.



Bonne analyse des modèles qui avaient bien anticipé la fraîcheur nocturne.

Tendances générales pour le vendredi 17 Avril





Le temps change peu. Il reste peu humide et ventilé sur le Nord et le Sud. Les nuits de jeudi et de vendredi ont tendance à devenir encore un peu plus fraîches.



🌊 La mer reste agitée à forte à l'exception des côtes Nord-Ouest et Ouest.



🌡️ Les températures maximales conservent un bon niveau grâce à l'ensoleillement, elles contrastent avec les minimales qui sont donc fraîches et se rapprochent des valeurs de l'hiver austral.

