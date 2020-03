Météo Nuit fraîche, samedi encore peu humide et tendances pour dimanche et lundi

On retrouve la couleur verte dans les hauts et l'intérieur ce qui veut dire que les stations les plus fraîches comme la Plaine des Cafres, le volcan, le Maïdo ou même Cilaos peuvent afficher 10° et moins au petit matin. Dans les cirques les températures peuvent tomber en dessous de 15°. Prévisions pour la nuit du 20 au 21 Mars



➡️ L'observation des étoiles devrait se faire dans de bonnes conditions.



🎏 Les brises dominent au cours de la nuit.



🌊 La houle atteint encore 2m sur les côtes Sud-Ouest et Sud.



🌡️ Les températures minimales voyagent entre 20 et 23° sur la côte ce qui déjà est relativement frais pour la saison. La vraie fraîcheur s'installe dans les hauts comme au cours de la nuit précédente. Plusieurs stations comme Bourg Murât, Cilaos, le Maïdo ou encore le volcan peuvent afficher moins de 10° vers 5 ou 6heures demain matin.



Prévisions pour la journée du Samedi 21 Mars



Petit matin frisquet mais vite endigué par le soleil tropical en abondance.



➡️ En début de matinée: il fait frais dans les hauts mais le soleil compense assez rapidement.

L'ensoleillement a de bonnes chances d'être quasi maximal une bonne partie de la matinée.

Les nuages prennent du temps à occuper le terrain sur les pentes.



➡️ L'après-midi le gris alterne du pâle au foncé entre les pentes Nord et celles du Sud-Ouest en passant par celles des hauts de l'Ouest. Quelques ondées sont possibles notamment dans les hauts du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.

Les sommets toisent la couverture nuageuse et le littoral bénéficie largement de conditions demeurées clémentes.

Les cirques conservent aussi une bonne luminosité.



🎏 Le vent s'oriente au Sud-Est et se renforce graduellement en journée pour flasher en rafales l'après-midi autour de 50km/h vers la Pointe au Sel et entre Sainte Rose et Sainte Anne.



🌊 La houle australe ne dépasse plus 2m sur les côtes Sud. En revanche le vent modéré agite la mer de Sainte Rose à Sainte Marie et de Saint Joseph à Saint Leu.

La température du lagon est voisine de 28°.



🌡️ Les températures maximales sont proches des normales . Voir détails ci-dessous.



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️ Lever du soleil : 06h22 le 21 -- Coucher du soleil : 18h27 le 21



🧳 La pression atmosphérique à 18h00 à Gillot : 1013.9 hectoPascals.

🌡️ Températures prévues Températures maximales sous abri attendues dans les stations de Météo France et de MeteoR OI Stations Températures Maxi en degrés Celsius Gillot 30 Le Port 31 Saint Paul 31 Grand Fond 31/32 Pointe 3 Bassins 31 Tan Rouge 27 Colimaçons 24 Les Makes 24 Saint-Louis 30 Pierrefonds 29 Saint Philippe 28 Sainte Rose 29 Saint Benoit 29 Saint André 30 Volcan 22 Maïdo 20 Bourg Murât 22 Plaine des Palmistes 23 Cilaos 25 Salazie 24

Températures sous abri à midi ce vendredi rapportées par les stations de Météo France. La courbe des thermomètres a été rapidement à la hausse ce matin mais les températures de l'après-midi ont stagné et même baissé sur le Nord en raison du temps nuageux.



18h: cumuls de pluie des dernières 24heures relevés dans les stations de Météo France: journée bien sèche.



Analyse de la situation de surface cet après-midi. Le vent s'établit au Sud-Est sur la Réunion et devient modéré.



Tendances générales pour dimanche et lundi Dimanche: ➡️ Temps calme, ensoleillé le matin malgré quelques entrées maritimes sur la côtes Est en début de matinée, quelques averses dans l'intérieur et sur les pentes l'après-midi.



Lundi: ➡️ temps probablement plus humide avec davantage d'averses l'après-midi



🌡️ Nuits un peu fraîches dans les hauts. Températures maximales conformes aux normales de saison.



🎏 Alizé de Sud-Est de Sainte Rose à Saint Denis et de Saint Jo à Saint Leu.



🌊 La mer est agitée par le vent donc calme sur les plages de l'Ouest et de Saint Paul à la Possession.



PATRICK HOAREAU







