A la Une ... Nuit fraîche, prévisions pour jeudi et vendredi

De l'humidité sur la moitié Est . Prévisions pour la nuit du 29 au 30 Avril



Soirée rapidement fraîche dans les hauts de l'Ouest et du Sud-Ouest notamment. Les minimales absolues sont attendues dans la région du Maïdo avec encore des valeurs comprises entre 4° et 7° attendues.



➡️ L'alizé charrie ses wagons nuageux en direction des régions Est et Sud-Est de Bourbon. Des averses nocturnes sont prévues sur ces régions. Des débordements sur le Nord-Est sont possibles.

Sur le reste de l'île le ciel se dégage en grande partie et favorise une fraîcheur bien ressentie dans les hauts de l'Ouest et du Sud-Ouest.



🎏 Les vents faiblissent au cours de la nuit.



🌊 La mer reste forte au déferlement entre la Pointe des Aigrettes à la Pointe de la Table en passant par Saint Louis.



🌡️ Les températures minimales demeurent fraîches pour la saison surtout dans les hauts. Elle sont comprises entre 18° et 22° sur le littoral. Sur les pentes elles voyagent entre 12° et 18° suivant l'altitude. Elles sont proches des 8/11° à la Plaine des Cafres, la Plaine des Chicots et Cilaos. Bellecombe affichera moins de 8° mais c'est encore la région du Maïdo qui devrait être la plus froide( en dehors des plus hauts sommets qui eux ne disposent par d'appareil de mesure).





Prévisions pour la journée du jeudi 30 Avril



Plus humide que ces deux derniers jours sur la moitié Est le matin.



➡️ En début de matinée: du Sud Sauvage à Sainte-Marie en passant par Saint-Benoît le réveil est souvent humide.

A l'Ouest de cette zone les éclaircies dominent sur le Sud et le Nord et sont souveraines sur l'Ouest ce qui permet aux thermomètres de récupérer notamment sur les pentes de l'Ouest et du Sud-Ouest après un petit matin frisquet...



En cours de matinée le gris gagne du terrain sur les pentes et dans l'intérieur notamment vers Mafate et Cilaos.

Sur l'Est l'humidité devient progressivement plus circonscrite au quart Sud-Est ou encore aux hauteurs de Sainte Rose et à la Plaine des Palmistes.



➡️ L'après-midi le risque pluvieux reste anecdotique et isolé même si le temps reste humide sur le quart Sud-Est.



🎏 Les rafales atteignent des vitesses de 50/55km/h sur les littoraux Nord-Est et Sud-Ouest. En journée un petit vent remue un peu les filaos à la Saline et à l'Hermitage.



🌊 La mer demeure houleuse de la Pointe des Aigrettes à la Pointe de la Table et agitée par le vent sur les côtes Nord-Est et Nord.

La température du lagon est voisine de 27° .



🌡️ Les températures maximales ont du mal à décoller dans le Sud-Est en raison de l'humidité. Voir détails ci-dessous.



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️



➡️ Lever du soleil : 06h34 le 30 -- Coucher du soleil : 17h56 le 30



🧳 La pression atmosphérique à 17h00 à Gillot : 1019.5 hectoPascals.

🌡️ Températures prévues Températures maximales sous abri attendues dans les stations de Météo France et de MeteoR OI Stations Températures Maxi en degrés Celsius Gillot 27 La Bretagne (238m) 27/28 La Montagne/Brises 27 Le Port 29 Saint Paul 29 Grand Fond 30 Pointe 3 Bassins 30 Tan Rouge 24 Colimaçons 23 Étang Salé Les Hauts 22 Les Makes 21 Pont Mathurin 28/29 Pierrefonds 27 Terre Rouge 28 Trois Mares, Tampon 26 Saint Joseph 26 Le Baril 24 Sainte Rose 25 Saint Benoit 26 Saint André 26 Volcan 19 Maïdo 16/17 Bourg Murât 18 Plaine des Palmistes 19 Cilaos 22 Mare à Vieille Place

18heures: cumuls de pluie des dernières 24heures dans les stations de Météo France.



Analyse de la situation de surface cet après-midi. Alizés modérés et frais sur les Mascareignes.



Tendances pour le vendredi 1ier Mai ➡️ Peu de changements par rapport à la veille. Humide sur la moitié Est le matin.

Gris accroché aux pentes de l'Ouest l'après-midi lâchant des averses isolées alors que sur l'Est l'humidité régresse sensiblement par rapport au matin.

🎏 Rafales de 50 à 60km/h sur les littoraux Sud et Nord.

🌊 Mer agitée à forte à l'exception de la région comprise entre le Boucan et la Possession en passant par la Baie de Saint Paul.



🌡️ Les températures de la journée sont plutôt stables.

