Nuit fraîche, dimanche assez ensoleillé et de saison

REUNION

REMARQUES GENERALES:

1:

les températures de la nuit seront fraîches le ressenti sera d'autant plus net qu'elles font suite à plusieurs nuits douces.

Demain dimanche le temps sera assez sec et ensoleillé surtout sur l'Ouest et le Sud.

la nuit prochaine

poussés par l'alizé plusieurs paquets nuageux voyagent dans le ciel de la moitié Est ou tutoient le littoral.

Peu d'entre-eux provoquent des précipitations qui sont toujours plus probables sur les versants du volcan ou dans la région de Sainte Rose .

Sur une large partie de l'île le ciel est peu nuageux voire dégagé. Les températures dans les hauts baissent rapidement.

On attend des minimales à nouveau inférieures à 5° au Maïdo ou au volcan voire à Bourg Murât.

3:

Dimanche matin

4:

Dimanche après midi

5:

l'alizé reste soutenu

.

Il n'épargne que les plages de l'Ouest et le Nord-Ouest qui sont abrités par le relief.

Sinon il est ressenti sur le reste de l'île mais les plus fortes rafales concernent les côtes Sud et Sud Ouest et Nord et Nord-Est avec des vitesses de 60/70km/h probables.

Quelques rafales modérées peuvent être temporairement ressenties sur les pentes de l'Ouest en fin de matinée et début d'après midi.

A ce moment là les brises sur les plages de la Saline et de l'Hermitage peuvent aussi être un peu plus véloces.

La haute mer est houleuse.

Graphique: le modèle Arome indique des températures très fraîches(couleur bleu) au petit matin de Dimanche vers le Maïdo, Cilaos, Plaine des Cafres et volcan notamment. METEO FRANCE