A la Une . Nuit du droit : Les étudiants face à une scène de crime

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis, en collaboration avec la fac de droit, a organisé la 4ème Nuit du Droit ce lundi 4 octobre 2021. Les étudiants inscrits ont pu y découvrir deux scènes de crime avec les techniciens en identification criminelle, assister à un concours d’éloquence ainsi que qu'à des ateliers métiers. Bruno Karl, Président du tribunal judiciaire de Saint-Denis, a tenu à associer de nombreux partenaires : police, gendarmerie, douanes ainsi que les métiers en rapport avec le droit. Il nous explique ce qu'est la nuit du droit : Par Regis Labrousse - Publié le Mardi 5 Octobre 2021 à 09:53

"Nous étions l'an dernier le seul ou quasi le seul tribunal au niveau national a avoir maintenu cette nuit du droit avec un mode dégradé, nous n'avions pas pu prendre de public. Cette année nous avons élargi un petit peu, nous avons laissé entrer quelques étudiants mais leur famille également.



C'est la quatrième nuit du droit que nous avons développée et c'est la troisième que nous organisons avec l'Université. Tout comme l'an dernier, la cour d'appel nous a soutenus ainsi que les avocats. Cependant, cette année nous avons accru le nombre de nos partenaires avec la douane, la police, la gendarmerie, les huissiers, les notaires, la pénitentiaire, la protection judiciaire de la jeunesse et bien d'autres. Nous avons élargi cette année d'une manière générale aux métiers du droit.



Nous avons proposé à nos partenaires de mettre en place des scènes de crime afin de permettre aux étudiants de 4ème et de 5ème année de droit de pouvoir discuter directement avec des directeurs d'enquêtes, des officiers de police judiciaire de la section de recherche, donc les plus grands spécialistes du crime sur l'île, ainsi que de la sûreté départementale.



Nous avions choisi une thématique qui est hélas courante chez nous : les violences intra-familiales et les crimes au sein d'une famille. Deux scènes ont été choisies, une par la police et une par la gendarmerie, permettant de démultiplier l'accueil des étudiants. Soixante étudiants ont ainsi pu échanger pendant une heure avec les enquêteurs et les techniciens en identification criminelle mais également des magistrats du siège et du parquet afin qu'ils puissent répondre à leur questions, en leur expliquant le rôle du juge sur une scène de crime".



















