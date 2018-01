Nuit du 31 décembre: 1031 véhicules incendiés et 510 individus interpellés

Ce 1er janvier 2018, le ministre de l’intérieur, Gérard Collomb, a dressé le bilan de la Saint-Sylvestre. Le premier constat est positif : les fêtes ont pu « se passer de manière sereine pour l’ensemble des Français ».



Le bilan est plus contrasté sur le plan matériel, avec 1031 véhicules incendiés et 510 individus interpellés durant la nuit du 31. Ces chiffres sont en augmentation d’environ 10% par rapport à 2016.



On retrouve aussi des victimes du côté des forces de l’ordre, avec 8 fonctionnaires de police et 3 militaires de la gendarmerie blessés. Ces chiffres font écho aux évènements qui se sont déroulés à Champigny-sur-Marne où deux policiers ont été roués de coups.



Le ministre de l’intérieur s’est déplacé pour « leur souhaiter des voeux de prompt rétablissement » et pour leur « assurer que tout sera mis en oeuvre pour que les auteurs de cette lâche agression soient identifiés et sévèrement sanctionnés ».