Revenir à la Rubrique Mairie de Saint Leu Nuit des musées à Saint Leu 2023 : Programme, dates et horaires

La Nuit des Musées à Saint Leu revient cette année avec un programme riche en activités culturelles et artistiques. Préparez-vous à redécouvrir les collections des musées de la ville lors de cet événement qui se tiendra le samedi 13 mai 2023.



Musée Stella Matutina



Le Musée Stella Matutina ouvrira ses portes pour des visites libres et gratuites tout au long de la soirée. Vous pourrez explorer ses expositions à votre rythme et plonger dans l’histoire et la culture de la région. Explorez les collections du musée, découvrez des œuvres d’art contemporain lors des performances artistiques et laissez-vous surprendre par l’événement spécial « La classe, l’oeuvre ! lorsque les transports du musée prennent vie ». Immergez-vous dans l’univers unique du musée, mélangeant tradition et modernité, pour une expérience culturelle inoubliable.



16h00 – Visite libre et gratuite

16h30 – « La classe, l’oeuvre ! lorsque les transports du musée prennent vie »

17h30 – Performances artistiques



Musée du Sel



Au Musée du Sel durant la nuit des musées plongez dans l’univers fascinant de l’exposition « sel, sira, shingo » avec des visites guidées captivantes. Laissez-vous envoûter par un spectacle de musique classique du sud de l’Inde et admirez une performance de danse folklorique de l’Inde. Expérimentez des activités créatives telles que l’atelier tataki zomé, l’atelier bulles colorées et l’atelier aquarelle. En bonus, explorez une exposition d’instruments de musique du monde entier et initiez-vous à leur pratique. Rejoignez-nous pour une soirée mémorable qui éveillera vos sens au Musée du Sel.



17h00 – Atelier tataki zomé

17h00 – Spectacle de musique classique du sud de l’Inde : à

17h00 – Atelier bulles colorées

17h30 – Visites guidées de l’exposition « sel, sira, shingo »

17h30 – Danse folklorique de l’Inde

17h45 – Exposition d’instruments de musique et initiation

19h30 – Atelier aquarelle



Toutes ces activités sont gratuites, offrant ainsi une belle opportunité de découvrir l’art et la culture de Saint Leu lors de la Nuit des Musées 2023. Ne manquez pas cet événement exceptionnel qui promet une soirée mémorable pour les amateurs d’histoire, d’art et de musique. Venez nombreux le 13 mai.





Dans la même rubrique : < > Leu Tempo Festival, un gayar bat’karé artistik du 18 au 21 mai Marie-Elise Gasp célèbre ses 100 ans