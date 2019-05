Nuit des musées: La programmation complète dans les établissements du Département

L’un des temps forts de cette année se déroulera au Musée de Villèle, où une restitution des travaux des artistes et des élèves sera faite.



- De l’école au musée : réalisation d’un parcours artistique sur le thème de la transmission, conçu par des élèves de l’école primaire de Villèle, et reliant cet établissement au musée historique.

- Un musée, des résidences : présentation des créations d’artistes en résidence au musée historique de Villèle, le sculpteur Max Boyer-Vaïtilingom, le musicien Jean-Pierre Joséphine, et l’artiste sud-africain d’art urbain Makone1.

- Dans le cadre de l’opération "La classe, l’œuvre", exposition des travaux d’élèves réalisés à partir de deux sculptures en bronze du musée, "Pourquoi naître esclave ?" de Jean-Baptiste Carpeaux et La Kafrine d’Henri Maillot.