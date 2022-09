A la Une . Nuit des Soldes : Farid Mangrolia se trompe de cible

​La mise au point vient de l'Union des commerçants dionysiens. Non, ce n'est pas la maire qui a décidé d'annuler la Nuit des soldes. Par Ludovic Grondin - Publié le Vendredi 2 Septembre 2022 à 22:28





La vérité est plus subtile et c’est la présidente de l’Union des commerçants dionysiens qui en fait la démonstration "sans critique ni animosité", dit-elle au passage puisqu’elle "connaît bien" Farid Mangrolia.



"Ce qu’il raconte est totalement faux. Ce n’est pas du tout Mme le maire qui a mis fin à la Nuit des soldes", fait savoir Amina Limbada. Ce jeudi 1er septembre , Farid Mangrolia tirait à boulets rouges sur la municipalité, coupable à ses yeux d’avoir pris la décision d’annuler l’événement attendu par nombre de commerçants du chef-lieu : la Nuit des soldes.La vérité est plus subtile et c’est la présidente de l’Union des commerçants dionysiens qui en fait la démonstration "sans critique ni animosité", dit-elle au passage puisqu’elle "connaît bien" Farid Mangrolia."Ce qu’il raconte est totalement faux. Ce n’est pas du tout Mme le maire qui a mis fin à la Nuit des soldes", fait savoir Amina Limbada.

"On a même pas « mis fin ». C’est-à-dire qu’on a présenté à nos adhérents un calendrier. On attendait leur réaction mais on a eu zéro réaction jusqu’à il y a trois semaines… sauf qu’à trois semaines de l’échéance il faut quand même un délai pour organiser", avise la présidente de l’UCD. "On a donc annoncé aux dix à vingt commerçants qui souhaitaient la Nuit des soldes qu’on ne pouvait pas donner suite cette fois. Voilà c’est aussi simple que ça", livre-t-elle la chronologie du...non-événement.



Le "Dimanche des soldes" en attendant les nocturnes



"Effectivement, la Nuit des soldes c’est un enjeu très intéressant pour les commerçants, les gens sont contents de sortir, d’aller au restaurant et de faire leurs achats en même temps sauf qu’au niveau timing on était trop juste", ajoute-t-elle. Du coup, l’UCD a déjà mis au calendrier de l’année prochaine les deux créneaux de la Nuit des soldes, le premier en février, le second en septembre. Un rendez-vous majeur pour le centre ville qui existe depuis la période de l'association de gestion du centre ville (AGCV), auquel la présidente de l'UCD appartenait d'ailleurs.



Cette année 2022 sera donc blanche pour cette manifestation puisqu’en janvier dernier, le covid avait balayé tout espoir de le maintenir et l'absence de réaction a sabordé le second créneau de ce mois de septembre. Amina Limbada a une petite idée sur la raison de ce manque de réaction : "peut-être que les adhérents pensaient que ça allait se faire automatiquement", imagine la commerçante de Saint-Denis qui occupe la présidence de l’UCD depuis bientôt un an avec un bureau renouvelé.



A défaut de Nuit des soldes, commerçants et clients pourront se rabattre dès ce dimanche 4 septembre sur les "Dimanches des soldes" en attendant les nocturnes de 2023.