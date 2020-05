Nuit de violences à Mamoudzou : Des gendarmes blessés par des jets de pierre

La nuit a été agitée à Mamoudzou et plus particulièrement à Tsoundzou hier soir. Poubelles incendiées, affrontements avec les forces de l’ordre…



48 gendarmes mobiles ont été déployés et plus de 300 tirs de grenades lacrymogènes ont notamment été nécessaires pour tenter de ramener le calme après l’organisation d’un mourengué, boxe traditionnelle mahoraise, sans autorisation.



Des blessés et des dégâts matériels sont à déplorer. Selon La 1ère Mayotte, 9 gendarmes et un policier ont notamment été blessés par des jets de pierre face à une foule de 200 personnes.



Le mobilier urbain a été incendié et un commerce d’alimentation a été pillé.



Ce dimanche matin, Tsoundzou s’est réveillé avec les stigmates de cette nuit de violences.



Une réunion de crise s’est tenue, ce jour, en mairie de Mamoudzou.