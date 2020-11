Nuit d’Halloween : De nombreux incendies à travers l’île

C’est malheureusement devenu classique à chaque 31 octobre, alors que les plus jeunes sont à la recherche de sucreries, d’autres jeunes se réunissent, mais avec de bien plus sombres desseins. Malgré les mesures liées à la crise sanitaire, l’incivisme de certains n’est pas resté confiné. Pompiers et forces de l’ordre ont passé une nuit d’Halloween encore bien agitée.



Pas un secteur de l’île n’a été épargné par les incendies. Si ce sont essentiellement des poubelles qui ont été la proie des flammes, le SDIS a enregistré 3 ou 4 véhicules victimes de la bêtise de ces jeunes.



Du côté des forces de l’ordre, c’est une trentaine d’interpellations qui ont eu lieu, dont 8 à Saint-Denis, où c’est malheureusement le quartier du Chaudron qui a encore payé le plus lourd tribut.