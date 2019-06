A la Une . Nuit arrosée, retour des vents forts pour le lundi de Pentecôte Plus de 120mm de pluie ces dernières 24heures au volcan

2019 JUIN 08 06H25 REUNION



Bonjour la Réunion!



Image radar de 7h01: encore des averses localement soutenues dans la région de Saint Benoît et sur la moitié est en général ce matin. METEO FRANCE



REMARQUES GENERALES: on pardonnera aux réunionnais de la moitié est d'en avoir assez des pluies. Les cumuls de la nuit s'ajoutent aux précédents et on finit par obtenir quelques valeurs significatives sur 24heures rapportées par les stations de Météo France: 120.3mm au volcan, 100.9mm à Bellevue Bras Panon,92.6mm au Colosse,78.5mm à Salazie, 63mm à Saint Benoît et au Baril entre autres.

Des paquets nuageux continuent d'arriver du large ce matin et se déversent sur ces mêmes régions allant de Saint Philippe à Sainte Marie en passant par le volcan souvent bouché, Salazie, la Plaine des Palmistes...

D'ici la fin de la matinée les averses se raréfient et les éclaircies se développent sur le littoral nord-est. Cependant le ciel reste encombré au volcan et sur le littoral sud-est.



La moitié occidentale de notre caillou jouit comme souvent d'un temps nettement plus calme et sec. Les quelques nuages perdus dans le ciel tôt ce matin n'empêchent pas les rayons du soleil de percer. Ciel peu nuageux tôt ce matin au Maïdo où il ne fait pas si froid par rapport à d'habitude: 8.2° à 6heures.



Cet après midi la couverture nuageuse se densifie dans l'intérieur de l'île et sur les pentes. Des averses peuvent se déclencher localement.

Sur la moitié est de l'île le risque pluvieux n'est jamais écarté tout au long de l'après midi surtout dans les hauts.

Mais c'est surtout en soirée et la nuit prochaine que l'activité pluvieuse a de grandes chances de repartir exposant une fois encore ces régions à de nombreux passages d'averses localement soutenues.



L'alizé ralentit aujourd'hui. Il peut encore atteindre en rafales 50 voire 60km/h sur le sud et le nord de l'île. Régime de brises sur les plages de l'ouest et sur le nord-ouest de l'île.



La haute mer reste houleuse. Température du lagon: autour de 26° celsius



Dimanche le vent ralentit nettement et offre un répit de courte durée.

Lundi de Pentecôte plutôt agité prévu: l'alizé revient en force accompagné d'une dégradation pluvieuse.

On précisera tout cela d'ici Dimanche.



TEMPERATURES MAXIMALES ATTENDUES POUR LA JOURNEE DANS LES STATIONS DE METEO FRANCE:



SAINT DENIS: Maximum de 26/27° celsius



LE PORT : Maximum de 28/29° celsius



SAINT GILLES: Maximum de 28/29° celsius



SAINT LOUIS: Maximum de 27° celsius



SAINT PIERRE: Maximum de 26/27° celsius



SAINT PHILIPPE : Maximum de 24/25° celsius



SAINTE ROSE : Maximum de 25° celsius



SAINT BENOIT: Maximum de 26° celsius



SAINT ANDRE: Maximum de 26/27° celsius



VOLCAN: Maximum de 14° celsius



MAIDO: Maximum de 15° celsius



BOURG MURAT: Maximum de 17° celsius



PLAINE DES PALMISTES: Maximum de 19° celsius



CILAOS: Maximum de 22° celsius



SALAZIE: Maximum de 22° celsius





Je vous souhaite une excellente fin de semaine.



