Nuit Européenne des Chercheur.e.s : Une édition 2022 remplie d’imprévue

Rendez-vous au Jardin de l’État, au Muséum d’Histoire Naturelle ainsi qu’au Musée Léon Dierx pour participer à diverses expériences, participer à des activités et échanger avec les chercheurs sur leurs travaux, leurs parcours et leurs projets.



La Nuit Européenne des Chercheur.e.s est une invitation à partager une soirée avec des chercheurs dans un cadre plus intimiste qu’une salle de conférence ou un laboratoire, de découvrir leur quotidien, leur parcours et leurs travaux. Depuis 2018, cette manifestation est relayée localement par l’Université de La Réunion. La cinquantaine de chercheurs présents sont issus des laboratoires de l’Université de La Réunion, de l’institut de recherche pour le développement (RD), des écoles supérieures d’art (ESA) et d’architecture (ENSAM) et de la Direction des Affaires Culturelles de La Réunion. Depuis 2021, l’Université a souhaité s’ouvrir davantage sur la ville. Un partenariat a ainsi été créé avec le musée Léon Dierx, le Muséum d’Histoire Naturelle et le Jardin de l’État. Les enjeux de cette manifestation sont multiples, mieux faire comprendre le travail des chercheurs au grand public, susciter des vocations, désacraliser la démarche scientifique et surtout pour le Département de La Réunion proposer aux familles Réunionnaises de s’approprier de façon ludique et pédagogique le fait scientifique. Si le Muséum d’Histoires Naturelles est un site de référence pour les chercheurs, le Jardin de l’Etat et le Musée Léon-Dierx peuvent réserver des surprises.



De 18H à 23H, c’est un programme riche qui est proposée sous plusieurs formes. Du côté du Musée Léon Dierx une question se pose : « quel lien peut-il y avoir entre une œuvre d’art et les travaux des chercheurs ? ». Le musée proposera également une soirée diapo ou encore le jeu de l’Europe pour appréhender les grands scientifiques à l’origine de la recherche en Europe.

Au Jardin de l’État, c’est autour d’une table de casino que vous miserez sur une hypothèse de recherche dans l’espoir de rafler la mise.

Également au programme, les objets insolites utilisés par les chercheurs. Au Jardin de l’Etat et au musée Léon-Dierx, les visiteurs pourront partir à la découverte de lieux et d’anecdotes historiques racontés par une chercheuse.



Au Muséum d’Histoires Naturelles, les amateurs de dessin pourront montrer leur talent pour accéder aux travaux des chercheurs. Créer c’est chercher, l’École supérieur d’art de La Réunion sera présente pour réveiller le chercheur et l’artiste qui sommeillent en vous !



Trois sites sur lesquels grâce à des énigmes proposées, vous aller pouvoir repérer les chercheurs cachés dans les différents lieux.

Et pour l’imprévu, il y en aura puisque les organisateurs ont volontairement omis de dévoiler toute la programmation. Alors pour les surprises, rendez-vous au Jardin de l’Etat, au Muséum d’Histoires Naturelles et au Musée Léon-Dierx !



Nuit Européenne des Chercheur.e.s :

De 18h00 à 23h00

Vendredi 29 octobre 2022



Retrouver le programme complet sur le

