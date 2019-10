Nuisances, délinquance... La SHLMR et la Police s'associent pour plus de sécurité

Le DDSP (La direction départementale de la sécurité publique) et la SHLMR ont signé un partenariat dans le cadre de leurs actions pour la sécurité du quotidien. Une convention qui vise à "renforcer la complémentarité des actions menées par chacun et dans une logique de territoire, afin d’améliorer l’efficacité de leurs actions communes dans la lutte contre les infractions survenant sur le parc immobilier" du bailleur social.



La SHLMR se dit consciente des limites propres à sa mission dans les situations complexes comme les dégradations, nuisances, incivilités, actes de délinquance, ou à des comportements agressifs à l’encontre de son personnel.



Ainsi la DDSP et la SHLMR mettent en place les points des interlocuteurs clairement identifiés de part et d’autre, la prise de plainte sur rendez-vous et la pré-plainte en ligne, la procédure troubles de jouissance, des conseils et diagnostics de sûreté, actions d’informations et de formation, l’enlèvement des véhicules ventouses, l'intervention dans les parties communes et l'exploitation de la vidéo-protection



"La force de cette convention est d’être basée sur des actions concrètes de la sécurité du quotidien. Nous sommes convaincus que cette coopération va contribuer à l’amélioration de la qualité de vie de nos clients et du bien-être de nos salariés", s'est exprimée, Véronique Mainharck Directrice de la relation client et de la qualité résidentielle à la SHLMR.



Jean-François Lebon, directeur départemental de la Sécurité Publique de la Réunion a félicité un "partenariat pour un meilleur service rendu au public, une meilleure appréhension du sentiment d’insécurité dans un objectif constant de cohésion sociale".