A la Une . Nuages, fortes averses, vents violents et mer déchaînée sont les ingrédients de cette journée

Les conditions météo sont marquées par le passage de Batsirai au plus proche de nos côtes ce jeudi. Par N.P - Publié le Jeudi 3 Février 2022 à 06:28

Le bulletin de Météo France Réunion :



Le département de La Réunion est en ALERTE ROUGE CYCLONIQUE depuis mercredi 02 février à 19h00 locales.



Il est fortement conseillé de se tenir au courant de l'évolution de la situation météorologique.



- Conditions pilotées par le CYCLONE TROPICAL INTENSE numéro 2 (BATSIRAI)

- A 04h00 locales ce jeudi 03 février:

- Pression estimée au centre: 938 hPa.

- Position: 19.0 Sud / 55.7 Est.

- Distance des côtes réunionnaises: 210 km au secteur NORD.

- Déplacement: OUEST-SUD-OUEST à 9 km/h.



- VIGILANCE VAGUE SUBMERSION en cours.



Nuages, fortes averses, vents violents et mer déchaînée sont les ingrédients de cette journée de jeudi.



Au lever du jour, le cyclone BATSIRAI circule au Nord de nos côtes et impacte fortement nos conditions météorologiques.



Tout au long de cette journée, c'est donc un temps couvert, très pluvieux avec un vent violent qui perdure. Ces pluies qui s'installent pour la journée sur l'ensemble du département vont donner des cumuls conséquents, notamment dans les hauts du Nord, de l'Est et du Sud-Est dont les alentours du volcan, où elles vont provoquer les réactions des cours d'eau. Des coups de tonnerre peuvent localement accompagner ces précipitations.

Le vent souffle avec violence; les rafales peuvent atteindre 100 à 130 km/h sur le littoral et 130 à 160 km/h dans les hauts.



Les conditions de mer sont très difficiles avec une mer qui devient très forte à grosse sur la majorité du littoral. La houle cyclonique tourne du Nord-Est au secteur Nord avec des valeurs de 5 à 6 mètres en journée et des vagues maximales atteignant les 10 à 12 mètres notamment entre Champ-Borne et la Pointe des Aigrettes.



Les températures maximales sont voisines de 28 à 31°C sur le littoral et 16 à 18°C au Volcan et au Maïdo.