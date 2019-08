A la Une ... Nuages d'alizé le matin mais les éclaircies se développent, beau temps sur l'Ouest

2019 AOUT 30 07h REUNION



Bonjour toutes et tous!



PREVISIONS POUR CE VENDREDI 30:



Les nuages d'alizé restent assez nombreux dans notre voisinage et contrarient l'ensoleillement matinal sur la moitié Est de Saint Joseph à Saint Denis .

Après les petites averses matinales des éclaircies se développent.



Le ciel demeure ensuite variable toute la journée avec des éclaircies plus franches et durables sur le littoral Nord et Nord-Est et quelques ondées localement dans les hauts et dans la région de Sainte Rose.



Le sommet du volcan bénéficie de belles éclaircies en seconde partie de matinée et cet après midi.



Sur la moitié Ouest le soleil s'affirme rapidement malgré quelques nuages qui s'attardent ci ou là en début de matinée. Bon point de vue au Maïdo .

Le thermomètre réagit promptement après 8heures.



Les nuages de pentes se développent en matinée et finissent par empiéter sur le littoral en fin d'après midi.



Les sommets au dessus de 2300m bénéficient du soleil alors que le Maïdo est davantage taquiné par les nuages l'après midi.



L'alizé reste modéré sur le Nord et le Sud.



La mer reste houleuse sur les côtes Ouest et Sud: 2m à 2m50.

Température du lagon: 24 à 25°.





TEMPERATURES MAXIMALES ATTENDUES POUR LA JOURNEE DU VENDREDI 30 DANS LES STATIONS DE METEO FRANCE ET DE METEOR OI :



SAINT DENIS: Maximum de 26/27° Celsius



LE PORT : Maximum de 27/28° Celsius



GRAND FOND: Maximum de 28° Celsius



SALINE: Maximum de 27/28° Celsius



SAINT LOUIS: Maximum de 26° Celsius



SAINT PIERRE: Maximum de 26° Celsius



SAINT PHILIPPE : Maximum de 24/25° Celsius



SAINTE ROSE : Maximum de 25° Celsius



SAINT BENOIT: Maximum de 26° Celsius



SAINT ANDRE: Maximum de 26° Celsius



VOLCAN: Maximum de 15/16° Celsius



MAIDO: Maximum de 16° Celsius



BOURG MURAT: Maximum de 17/18° Celsius



PLAINE DES PALMISTES: Maximum de 19/20° Celsius



CILAOS: Maximum de 20/21° Celsius



SALAZIE: Maximum de 20° Celsius





Je vous retrouve ce soir pour affiner un peu les tendances pour ce weekend. Voir premières tendances établies hier:



Je vous souhaite une excellente journée.



