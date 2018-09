Nuage... Voyage

Il vient de naître le petit nuage,

Sur cette île aux merveilleux paysages.

Si jeune et déjà très ombrageux,

Il voile à la belle endormie, les cieux.

Le voici qui touche, à l'apogée

De l'île, un piton parfois enneigé,

Dont il effleure de son vaporeux coton,

Le vénérable et majestueux menton.

Poussé par le malicieux et facétieux Eole,

Le petit "fils de nuée", poursuit son école.

Au-dessus du limpide lagon,

Il se mire comme un jeune paon.

La demoiselle alanguie sur le sable blanc

Le prie d'aller voir ailleurs, instamment,

Il lui griffe son azur, assurément.

Céans, il admire les cirques vus d'en haut,

Salazie, Mafate, Cilaos, perles des Hauts.

Des touristes font toute une histoire,

Car son ombre ô combien transitoire,

Gâche, selon eux, leurs photos-souvenirs

D'un pays que leurs amis vont découvrir

Lors de soirées bien plus frileuses

Assorties d'anecdotes chaleureuses.

Il n'a pas le temps de s'étirer en ce petit matin,

A nouveau transporté par un vigoureux vent marin,

Il est déposé au-dessus du trou béant

De la Fournaise au coeur rougeoyant.

Là, encore, les passants le pourchassent,

Car la beauté du lieu, il leur cache.

Un peu déçu par tout ce mépris,

Le jeune voyageur s'en va, plein de dépit.

Un dernier sursaut de Zéphyr,

Il bascule à l'Est dans un soupir.

Là, il verse quelques larmes de chagrin

Devant l'incompréhension de ces humains.

Puisqu'ils ne veulent pas de lui

Sur cette île où il pensait être accueilli,

Il s'en retourne, désolé,

Vers le grand Océan salé,

Toujours en Nuage,

Vers un autre voyage.