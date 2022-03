Noyés par les visions partisanes ?

(Et si l’on arrêtait l’hypocrisie ?)

Il y a quelques jours, je faisais remarquer à une personnalité réunionnaise, que l’une des causes des tensions et des déséquilibres du monde, était cet ahurissant droit accordé à l’une des plus puissantes organisations mondiales, le Conseil de sécurité des Nations Unies : le très peu démocratique droit de veto des pays riches (1). (Ce qui est d’ailleurs paradoxal, c’est que l’un des justificatifs des sanctions infligées à certain pays, c’est le non-respect des règles de la démocratie). À cela, mon interlocuteur me répond sèchement: Si ce droit de veto n’existait pas, il y a longtemps que nous serions en guerre. Je n’ai pas eu le temps de lui répondre, c’est donc l’objet de ce papier.



Depuis plus de 20 ans je parcoure très régulièrement la presse « papier » locale ou pas et très accessoirement les autres supports audiovisuels. Le confort de lecture de la presse papier est exceptionnel, irremplaçable. Le journal est disponible à tout instant, il laisse le temps de la réflexion et respecte parfaitement le rythme de lecture, de compréhension et d’analyse de chacun. Mais depuis toujours, je suis un lecteur frustré. La presse, bien sûr est chargée principalement de relater des faits, sans jugement, sans parti pris. Au fil du temps, je me rends compte cependant que l’information est très marquée par l’immédiat, le consumérisme, le mercantilisme et davantage par les valeurs monétaires ou financières à courte vue que par les valeurs humanistes universelles et à long terme. En lisant, on aimerait aussi un peu rêver, s’extraire du quotidien, plonger un peu plus dans l’âme, la motivation, le sens et la profondeur des choses. La presse répond très bien à la question: Quoi ? mais beaucoup plus mal à la question: Pourquoi ? La presse d’investigation existe toujours mais a, semble-t-il, beaucoup diminué. La presse reflète ainsi la schizophrénie du Monde. La question que je me pose est la suivante: On a déjà pas trop le temps de lire la presse écrite et encore moins les livres et les études plus fouillées, ne serait-ce pas le rôle des journalistes de nous ouvrir, de temps en temps, une fenêtre sur l’analyse, l’espoir, la réflexion ?



Une trentaine de chefs d’états se réunissent pour gérer, organiser la guerre. J’eu préféré, comme beaucoup de citoyens du Monde, qu’ils se réunissent pour organiser la paix. Les citoyens, le Monde lui-même, continuent de réagir de façon épidermique, immédiate, schizophrène. Le nez dans le guidon, personne ne voit l’horizon, ce qui se cache derrière les actes, les événements, les apparences. Il est nécessaire lorsque l’on a à faire à un enfant, d’expliquer, d’être pédagogue pour enseigner, pour convaincre. Cela devient plus que nécessaire lorsque l’on a à faire à un délinquant, un être asocial ou un Poutine. Dans le premier cas, il en va de l’avenir de l’enfant. Dans le dernier, il en va de l’avenir du Monde. Oui, tous les Psy vous le diront. Personne n’agit sans raison. S’est-on posé une minute la question: Pourquoi ? Quelles sont les raisons profondes qui ont poussé Poutine à péter un câble ? Non. On se contente d’une réaction épidermique, automatique, binaire, sans réflexion, sans analyse. N’importe quel citoyen un peu curieux et qui a suivi les miles péripéties de l’histoire, connaît plus ou moins la réponse. Il y a harcèlement depuis des lustres de la moitié du monde par le monde occidental. Guerre froide, guerre économique, guerre politique, guerre civilisationnelle (2), guerre d’influence, guerre diplomatique ou secrète, etc. Voilà dans quoi le monde baigne depuis des décennies. Mais nous sommes tous sur le même bateau et, dans ces conditions, il paraît presque normal que l’équipage se mutine. Cette mutinerie de la moitié du Monde a pris plusieurs formes. Le terrorisme tentaculaire et multi-facettes en est une. Qu’on le veuille ou non, directement ou indirectement, la guerre menée actuellement par la Russie en est une autre, me semble-t-il (3). Alors, lorsque l’on a l’honnêteté de reconnaître le fond des choses, il est beaucoup plus facile de désamorcer la bombe. La mèche est devenue très courte et je prie le ciel pour qu’une certaine sagesse arrive à temps.



Oui, il y a longtemps que tous les représentants ou les porte-parole de toutes les Régions du Monde, auraient dû se réunir pour s’entendre et tenter de guérir une planète, une humanité malade. Malgré cette menace d’explosion, nous ne semblons pas en prendre le chemin.