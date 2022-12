Noyade mortelle au Bassin Malheur : Emmanuel Séraphin présente ses condoléances

Le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, présente ses condoléances à la famille du jeune Warren décédé par noyade au Bassin Malheur.



Le maire de Saint Paul fait part de sa grande émotion à la suite du décès de Warren, jeune Saint-Paulois, qui s’est noyé dans le Bassin Malheur.



Le maire et le conseil municipal présentent leurs plus sincères condoléances à sa famille et ses proches et tiennent à leur témoigner leur soutien dans cette terrible épreuve.