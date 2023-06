A la Une . Noyade des enfants : Elle partage son drame pour éveiller les consciences

Alors que 500 enfants sont victimes de noyade chaque été, une campagne de sensibilisation nationale est menée pour rappeler que rien ne remplace la vigilance. Par N.P - Publié le Dimanche 18 Juin 2023 à 17:01

Chaque été, plus de 500 enfants sont victimes d’accidents par noyades. Une surveillance insuffisante est la principale cause de noyade chez les enfants de moins de 6 ans.



Afin de rappeler l’importance d’une surveillance permanente et rapprochée des enfants lors des baignades, le ministère de la Santé et de la Prévention et le ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, en partenariat avec l’Institut national de la consommation (INC), lancent une campagne de prévention des noyades.

Au sommaire, 3 vidéos, de 2 minutes chacune, où des parents qui ont perdu un jeune enfant suite à une noyade témoignent. Leurs enfants, âgés de 1 an et demi à 2 ans et demi, ont réussi à échapper à leur vigilance, en dehors du temps de baignade. Ils partagent leur histoire, leur drame, pour éveiller les consciences.



Des messages de prévention sont inclus dans chaque vidéo pour rappeler qu’il suffit de quelques secondes pour qu’un enfant se noie et qu’aucun dispositif de sécurité ne remplace la vigilance d’un adulte. Chaque témoignage se termine par le slogan « Vous tenez à eux, ne les quittez pas des yeux ! » incitant chacun à adopter les bons réflexes pour une surveillance efficace.



Voici la troisième, avec le témoignage de Véronique, maman de Kalista, 1 an et demi :



Spot de sensibilisation de 30 secondes :