A la Une .. Noyade d’un touriste à Saint-Leu : "Les niveaux d’intervention se font en fonction des éléments météo"

Les MNS étaient-ils présents à leur poste ? Le jet-ski aurait-il dû être utilisé plus tôt ? La mairie de Saint-Leu regrette la polémique survenue à l’issue de l’intervention de ses maitres nageurs sauveteurs samedi lors de la noyade d’un touriste de 64 ans à hauteur de la plage Citerne 46. Par NP - Publié le Jeudi 5 Mai 2022 à 11:48





Ce samedi 30 avril, au vu des mauvaises conditions météorologiques, le drapeau orange était hissé sur la plage citerne 46 de Saint-Leu.







Le voyant en difficulté, les MNS sont d’abord allés le chercher en paddle, mais happé par une vague, le baigneur a finalement disparu, note le rapport. Le drapeau rouge a été hissé comme le veut la procédure dès qu’un incident se déclare sur la plage et les pompiers de la brigade nautique ont été alertés.



Les MNS se sont cette fois-ci remis à l’eau avec un jet-ski, un témoignage leur indiquant qu’une masse flottait à l’extérieur du lagon. Sans attendre la brigade, les MNS sont allés chercher la victime. Les secouristes n’ont malheureusement pas pu la réanimer.



Contactée, la mairie de Saint-Leu indique que "les niveaux d’intervention se font en fonction des éléments météo pour ne pas créer de suraccident" et regrette la polémique autour de cet accident. Ce poste possède un jet-ski depuis 2014. Des travaux au niveau de la rampe sont encore à réaliser, concède la mairie qui rappelle que la surveillance demande également d’importants moyens humains et de formation. L’accident a suscité de nombreuses réactions, sur les réseaux sociaux notamment. Les conditions de sécurisation n’auraient pas été au rendez-vous, dénoncent des internautes. La présence des MNS ou encore l’utilisation dans un premier temps de paddle est remise en cause.Ce samedi 30 avril, au vu des mauvaises conditions météorologiques, le drapeau orange était hissé sur la plage citerne 46 de Saint-Leu. Le sexagénaire s’est tout de même mis à l’eau. Selon le rapport des MNS, ces derniers et des personnes sur la plage ont tenté à plusieurs reprises de le faire sortir en utilisant le sifflet. L’homme n’a peut-être pas entendu et a poursuivi sa baignade.Le voyant en difficulté, les MNS sont d’abord allés le chercher en paddle, mais happé par une vague, le baigneur a finalement disparu, note le rapport. Le drapeau rouge a été hissé comme le veut la procédure dès qu’un incident se déclare sur la plage et les pompiers de la brigade nautique ont été alertés.Les MNS se sont cette fois-ci remis à l’eau avec un jet-ski, un témoignage leur indiquant qu’une masse flottait à l’extérieur du lagon. Sans attendre la brigade, les MNS sont allés chercher la victime. Les secouristes n’ont malheureusement pas pu la réanimer.Contactée, la mairie de Saint-Leu indique que "les niveaux d’intervention se font en fonction des éléments météo pour ne pas créer de suraccident" et regrette la polémique autour de cet accident. Ce poste possède un jet-ski depuis 2014. Des travaux au niveau de la rampe sont encore à réaliser, concède la mairie qui rappelle que la surveillance demande également d’importants moyens humains et de formation.