Novembre - Mois de l'ESS - Économie Sociale et Solidaire Ce jeudi 3 novembre, la Conseillère Régionale Evelyne CORBIERE était dans les locaux de la CRESS, Chambre Régionale de l'Economie Sociale et Solidaire de La Réunion dans le cadre du Mois de l'ESS.





Pour le Président de la CRESS, Frédéric ANNETTE, « le mois de l’ESS est un vrai un temps fort sur notre île. Il s’agira de promouvoir et de mettre en lumière les solutions et les actions de l’ESS à La Réunion. L’Economie Sociale et Solidaire vit un moment historique. Elle répond aux besoins de développement de notre île. Cela représente un poids économique non négligeable. C’est aussi une vision nouvelle de notre société : une économie plus humaine plus vertueuse et au service de tous. L’ESS est un mode d’entreprendre ouvert a toutes et tous et répond aux besoins de tout un chacun. L’ESS est basé sur un ancrage territorial fort. Cette année, la thématique nationale est : l’ESS, une économie engagée pour le territoire. »



« A La Réunion, l’ESS concerne plus de 2000 établissements, soit 22 000 emplois. L’ESS partage des valeurs humaines, avec une gouvernance différente essentiellement tournée vers l’humain », déclare Damienne VERGUIN, Directrice de la DEETS - Direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités.



Evelyne CORBIERE nous rappelle ô combien l’ESS a une place importante dans la stratégie régionale. « L’ESS est un moyen d’entreprendre alternatif, c’est entreprendre et consommer de manière différente. C’est placer l’humain avant le produit. L’ESS produit du vivre-ensemble et contribue ainsi à lutter contre les discriminations. L’ESS nous permet de bâtir une Réunion plus juste et plus solidaire. Le soutien de la Région Réunion à l’ESS sera renforcé à travers des aides directes et l’accompagnement des structures. C’est dans l’investissement humain que réside notre principale richesse. L’ESS détient de nombreuses clés face aux grands défis de ce siècle. »



Rendez-vous le 29 novembre pour la Conférence Régionale de l’ESS 2022.

Cette 8ème édition du Mois de l'ESS à La Réunion, c'est l'occasion de découvrir l'Economie Sociale et Solidaire et de comprendre ce que cette forme d'économie peut apporter à notre société en pleine transition. Portes ouvertes, visites d'entreprise, conférences, forums, ateliers, formations ou encore rendez-vous festifs, ces événements visent à débattre et présenter l'ESS à celles et ceux qui le souhaitent.





