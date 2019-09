Nouvelles perspectives économiques équilibrées pour La Réunion

Ce mercredi 11 septembre, Didier Robert a tenu un point presse sur sa vision du développement économique de La Réunion, notamment concernant la grande distribution.



Le Président de Région a rappelé que la collectivité régionale en tant que chef de file de l’économie porte un programme et déploie des dispositifs à l’intention des chefs d’entreprises pour maintenir et développer l’activité locale. Il est nécessaire de pouvoir développer un cercle vertueux pour les consommateurs et pour les producteurs locaux pour faire coïncider l’offre et la demande.



Le rachat du groupe Vindémia par GBH a rythmé l’actualité ces derniers temps et le Président de Région a proposé ce matin 4 mesures qui pourraient permettre d’assainir la situation actuelle. Tout d’abord, Didier Robert propose de saisir le CESER (Conseil économique, social et environnemental régional) pour une étude au sujet de l’impact économique sur La Réunion du rachat de Vindémia.



Ensuite, il serait important d’organiser une conférence territoriale de la grande distribution qui serait l’occasion de rassembler tous les acteurs de la grande distribution, des élus, des associations de consommateurs pour aborder les sujets du pouvoir d’achat des Réunionnais, la préservation et la valorisation de la grande distribution et sur l’emploi ainsi que l’emploi encadrant.



Une charte de la grande distribution et l’élaboration d’une loi antimonopole (ou antitrust) consacrée aux territoires Outre-Mer devraient découler de cette initiative collective public privé.



Enfin, le président de Région propose aussi de revitaliser les centres-villes et appelle à une réflexion sur le sujet, pour qu’on puisse redynamiser les commerces de proximité et ainsi proposer une activité commerciale 2.0 en plein centre-ville en adéquation avec les nouvelles techniques de vente.