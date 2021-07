A la Une . Nouvelles mobilisations contre les restrictions sanitaires

Les opposants au Pass sanitaire se sont rassemblés à Saint-Pierre au niveau du marché forain ce samedi. Il s'agit de la 4e mobilisation à La Réunion depuis les annonces d'Emmanuel Macron en début de semaine. Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 17 Juillet 2021 à 11:20





Des mobilisations ont été menées le 14-Juillet sur Les Réunionnais opposés aux nouvelles restrictions sanitaires se mobilisent une nouvelle fois pour exprimer leur désaccord. Ils se trouvent ce samedi matin au niveau du rond-point du marché de Saint-Pierre. Un autre appel à la mobilisation a été lancé en même temps au Débarcadère de Saint-Paul.Les manifestants dénoncent ce qu'ils considèrent être un déni de liberté suite à l'extension du Pass sanitaire. Celui-ci limitera l'accès aux lieux publics de loisirs et de culture dès le 21 juillet. On y retrouve les cinémas, les musées mais aussi les salles de sport. Pour entrer dans ces espaces, il faudra justifier d'un schéma vaccinal complet, d'un test négatif à la covid de moins de 72 heures ou d'un certificat de rétablissement.Des mobilisations ont été menées le 14-Juillet sur le front de mer de Saint-Denis puis hier devant l'hôtel de ville de Saint-Pierre et devant la préfecture